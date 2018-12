Einde chaos wenkt, Zandstraat straks veiliger Hekken weg, busbaan wordt afgescheiden fietspad Peter Lanssens

11 december 2018

11u14 0 Kortrijk De werken voor een fiets- en bustunnel nabij rotonde Panorama liggen tot 2021 stil. In afwachting komt een afgebakende baan in de Zandstraat weer vrij. Want het verkeer is er nu vaak chaotisch en het is onveilig voor fietsers. De hekken verdwijnen. De busbaan wordt als afgescheiden fietspad heringericht. Er komt ook een nieuw trottoir.

Dat stelde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) op de gemeenteraad, na een vraag van Matti Vandemaele (Groen). “Ook in de Tacklaan komen er aanpassingen, om het fietscomfort te verhogen”, stelt Weydts. “Alles gebeurt in overleg met het agentschap wegen en verkeer. Het is een kwestie van weken.”

Sporen kwamen omhoog

De fiets- en bustunnel moet in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat komen. Maar dat lukt niet. Het inschuiven van een metalen buizendak onder de sporen, om zo een platform te maken en grondverzakkingen te voorkomen als de tunnel in het landhoofd geperst wordt, mislukte. Omdat er zwaar gesteente in het landhoofd zit, kwamen de sporen een beetje omhoog, wat niet veilig is voor het treinverkeer. De tunnel in het landhoofd persen kan enkel door de sporen op te breken en het treinverkeer tijdelijk te onderbreken. De uitvoering kan pas in 2021 omdat de maatregel ingrijpend is en hierdoor lang op voorhand moet aangevraagd en goedgekeurd worden door Infrabel en de NMBS.

900 parkeerplaatsen

Het station van Kortrijk is namelijk een van de belangrijkste in ons land. Zo komen de drukke spoorlijnen Brugge-Kortrijk en Gent-Moeskroen er samen. De tienduizenden pendelaars opzadelen met een tijdelijke onderbreking van treinverkeer is niet evident. Een andere oplossing is er evenwel niet. Er zijn nog meer werken op til. De (voorbereidende) werken voor een naastliggende wegtunnel vanaf de rotonde Panorama tot aan de Nolfstraat en het uitgraven van een nieuwe parking onder het Conservatoriumplein starten zoals voorzien in het najaar van 2019. De parking krijgt drie in plaats van vier verdiepingen en 900 in plaats van 1.200 plaatsen. Een afslanking omdat er volgens een recente studie daar minder nood is aan parking omdat voor- en natransport van treinreizigers nu steeds meer met de fiets en het openbaar vervoer gebeurt.

Kluifrotonde Appel

De tunnels - met daarboven een groene boulevard naar het stadsdeel Weide in plaats van de door de vele files gehate kluifrotonde Appel - openen eind 2022, net zoals de nieuwe parking onder het Conservatoriumplein. Het Conservatoriumplein wordt een muziekplein. Het aanpalende Casinoplein, waar de bovengrondse parking ook verdwijnt, wordt tegen 2024 een theaterplein. De werken voor een nieuw station, onder welke vorm is nog altijd onduidelijk, starten wellicht in 2023 en zijn tegen 2030 af. Het Stationsplein wordt nadien een oase van groen.