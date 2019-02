Eeuwig vriendje en vriendinnetje? Nomi en Luke zeggen volmondig ‘ja’ Alexander Haezebrouck

14 februari 2019

17u55 0 Kortrijk Vaak lijkt een kleuterhuwelijk een verplicht nummertje, maar dat gold donderdag niet voor Luke en Nomi. De twee zijn al een tijd goeie vrienden en beloofden dat te blijven in het stadhuis. Hun mama’s Nele Vervaeck en Delphine Corneillie keken ontroerd toe.

Er trokken op Valentijnsdag weer heel wat kleutertjes naar het stadhuis om er te trouwen. Terwijl de jonge kinderen vaak ietwat verlegen een kus of knuffel uitwisselen, leek het voor één koppeltje wel degelijk de mooiste dag van hun leven gisteren.

Luke en Nomi gaven elkaar het jawoord in het stadhuis van Kortrijk, met goedkeuring van schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). De twee zitten met elkaar in dezelfde klas in het derde kleuter en zijn erg goeie vrienden. «Het is toch speciaal omdat Luke en Nomi al van heel kleins af aan elkaars beste maatjes zijn», vertellen mama’s Nele Vervaeck en Delphine Corneillie. «Ze gaan ook heel vaak bij elkaar thuis spelen. Luke was eigenlijk helemaal niet nerveus donderdagmorgen aan de ontbijttafel, maar hij was toch een beetje onder de indruk van de vele aandacht. Hij heeft ook de hele tijd Nomi’s handje vastgehouden. Als moeder is het emotioneel om je kindje zo te zien. We vinden het een heel leuk initiatief van de stad en de school.»