Eeuwenoude esdoorn tegen de vlakte door hevige stormwind 19 januari 2018

02u33 0 Kortrijk Op een moment dat er gelukkig geen fietsers of wandelaars passeerden, is gisterenmorgen rond acht uur in het Astridpark in Kortrijk een eeuwenoude esdoorn tegen de vlakte gegaan.

De reusachtige boom viel neer op het pad. De boom bleek aan de binnenkant aangetast door schimmel en was daardoor ook veel minder stabiel dan andere bomen in het park dat ruim honderd jaar geleden al voor een deel werd aangelegd. "Aan de onderkant van de stam was er zwamvorming, wat wijst op het feit dat de boom was aangetast", weet een stadsmedewerker die met zijn collega's de boom kwam verzagen.





"Op de duur ontstaan schimmels die binnenin de stevigheid van het hout wegvreten. Het hout is dan helemaal niet hard meer maar voelt aan als een spons. Ook de wortels lijden onder die schimmels. Uiteindelijk is de boom zo verzwakt dat hevige stormwinden voldoende kunnen zijn om 'm te doen vallen." De ter ziele gegane esdoorn staat er minstens 100 en misschien zelfs wel 150 jaar. Het verzaagde hout zal worden weggebracht naar IMOG in Moen, om er hernieuwbare energie mee te produceren. (VHS)