Eettreffen burgemeester helpt jongdementerenden 05 mei 2018

02u34 1 Kortrijk Eten met de burgemeester, op zaterdag 21 april goed voor ruim 2.000 aanwezigen in Kortrijk Xpo, brengt 14.293,96 euro voor Het Ventiel op.

Er was op het eettreffen namelijk een veiling, onder meer van een gesigneerd truitje van KVK-spits Teddy Chevalier, en een collecte. Vzw Het Ventiel uit Hulste helpt mensen met jongdementie door bijvoorbeeld activiteiten op maat te organiseren en zo hun lijden te verzachten. De verantwoordelijken van Het Ventiel, Gudrun Callewaert (52) en haar door jongdementie getroffen man Patrick De Jaegere (55), waren geëmotioneerd toen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdag het bedrag aan het stadhuis bekendmaakte.





"We gaan met het geld in 2019 een dementievriendelijke week vol activiteiten organiseren. Niet enkel in Kortrijk, maar in de hele regio Zuid-West-Vlaanderen", vertelde Van Quickenborne, die niet toevallig voor Het Ventiel koos als goed doel. Zo werd wijlen zijn grootmoeder langs zijn vaders kant toen ze nog leefde zwaar getroffen door dementie. En zijn vader Georges Van Quickenborne heeft de ziekte van Alzheimer. Zijn vader verdween begin augustus vorig jaar op zijn elektrische fiets. Hij werd bijna 24 uur later levend en wel teruggevonden in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. "Er wordt veel gedaan voor de strijd tegen kanker. Dat is goed, maar rond dementie gebeurt er nog veel te weinig. Dat moet veranderen", vindt Vincent Van Quickenborne. "Zo krijgt zestig procent van de bewoners in woonzorgcentra met een vorm van dementie te maken." (LPS)