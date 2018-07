Eethuis 't Plein krijgt zonneterras 06 juli 2018

02u41 0 Kortrijk Het midden juni geopende eethuis 't Plein, in een beschermd huisje in park het Plein, krijgt een extra zonneterras.

Het terras komt voor de tribune in het park, die aan de kant van het eethuis fors verlaagd is en nu bovendien een doorgang heeft. Het zwerfvuil onder de tribune is opgeruimd. Verder is de haag achter de tribune gesnoeid en verlaagd, waardoor het park nu veel opener en toegankelijker oogt. "Wie met een gezin een terrasje doet bij ons, krijgt nu een beter zicht op de spelende kinderen", vertelt Nina Manderick (42), die samen met Ursy Pattyn (46) 't Plein runt. "En de sociale controle is hier nu groter", vult schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) aan, die de werken liet uitvoeren. Wie een persoonlijk verhaal heeft over (de geschiedenis van) park het Plein, mag dat eventueel gecombineerd met foto's naar t.plein@telenet.be mailen. "We kregen al veel reacties", zegt Nina Manderick. "Zo kregen we een foto waarop heel veel mensen te zien zijn, die in 1949 in het park kwamen luisteren naar Radio Crochet. Die radio draaide vanuit een kiosk in het park, met presentator Bob Herreweghe. We gaan onze zaak aankleden met dergelijke mooie verhalen. We zijn tevreden over de eerste weken van eethuis 't Plein. De mensen vinden vlot de weg en we krijgen fijne reacties. Het wordt steeds beter. Zo serveren we nu wekelijks vijf suggesties van de bekende Kortrijkse artisanale gerechtjes 'de potjes', terwijl we hier nu ook een aanbod tapas en zelfgemaakte ijsjes hebben.





(LPS)