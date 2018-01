Eerste zitdag rond levenseinde 23 januari 2018

02u32 0

Het open initiatief Levenseinde Informatiecentrum (LEIF), waarin mensen en verenigingen naar een waardig levenseinde voor iedereen streven, houdt vandaag dinsdag 23 januari een eerste zitdag in Kortrijk. LEIF is er voor alle duidelijkheid niet om iemand te overtuigen om euthanasie te plegen. LEIF is er wel voor jong en oud met plannen rond een waardig levenseinde. Een voorbeeld is wat je rechten als patiënt zijn, als je bijvoorbeeld na een verkeersongeval in een omnomkeerbare coma terecht komt. Of wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? Er is voortaan elke vierde dinsdag van de maand een zitdag, van 9 tot 12 uur in dienstencentrum De Zonnewijzer in de Langemeersstraat 6. Wie een afspraak wil maken: tel. 056/24.42.00. (LPS)