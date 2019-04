Eerste werken fietszone in binnenstad starten:

“Meer dan 500 emblemen nodig” Peter Lanssens

10 april 2019

18u06 5 Kortrijk De werken voor een zone met 74 fietsstraten in de binnenstad starten op donderdag 11 april. “Er worden op de belangrijkste fietsassen ruim 500 emblemen aangebracht”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

“We voeren gefaseerd straat per straat uit. De twaalf toegangen naar de zone krijgen ook rode vlakken, borden en een fietszonebord op de grond. De fietszone opent in de tweede week van juli. Sommige huidige emblemen en oude versleten markeringen worden eerst verwijderd. Wat door te zandstralen gebeurt, met een mobiele werf. Aannemer Tibergyn start daar op 11 april mee.”

Rijselsestraat

Even herhalen: in een fietsstraat is autoverkeer niet verboden. Fietsers hebben er wel altijd voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. De belangrijkste verbindingen worden de as Budastraat, Leiestraat, Grote Markt en Doorniksestraat, de as Plein, Groeningestraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Rijselsestraat en de as Kasteel- en Dolfijnkaai, tussen het stadsdeel Weide en de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. De brede Rijselsestraat verandert het meest ingrijpend, vooral tussen de Kasteelstraat en het Sint-Michielsplein, waar het wegdek versmald wordt en extra groenzones komen, met nieuwe bomen. De parkeerplaatsen schuiven meer naar het midden op. De nieuwe fietsstraten (op het kaartje in het blauw) hebben twaalf toegangen: Dam, Budastraat aan de Budabrug, Kasteelkaai, Belfaststraat, Rijselsestraat, Oude-Vestingsstraat, Palfijnstraat, Stationsstraat, Sint-Jorisstraat, Doorniksestraat kant Vlasmarkt en het Plein, kant van de Gentsestraat en kant Groeningestraat. Het inrichten van de fietszone kost 115.000 euro.