Eerste voorbereidingen voor Nuba-R NIEUWE LOCATIE EN LATERE UREN VOOR ZOMERBAR JOYCE MESDAG

14 april 2018

02u26 0 Kortrijk Dieter De Clercq en Gilles Verhaeghe van Café 56 zijn gestart met de voorbereidingen voor de tweede editie van Nuba-R. De succesvolle zomerbar komt er op een boogscheut van de locatie van vorig jaar, langs de Trakelweg. Ook het sluitingsuur verandert: deze keer mag je tot middernacht blijven plakken.

Een tweede editie van Nuba-R op dezelfde locatie, dat was niet mogelijk, aangezien de eigenaar bouwplannen heeft op het vorige terrein. "Maar aangezien die zo tevreden is over onze samenwerking, heeft hij ons een perceel even verderop aangeboden."





Dieter en Gilles zijn bezig met het terrein op te ruimen, binnen een tweetal weken start de opbouw al. "We gaan dit jaar iets vroeger open, op 1 juni, om iets vroeger te sluiten, begin september. Op die manier kunnen we de zomer iets sneller naar Kortrijk brengen."





Helft groter

Nuba-R wordt de helft groter dan vorig jaar, met dus een maximumcapaciteit van ongeveer 750 mensen in plaats van 450. "Een nieuwe locatie geeft ons de kans om met een blanco blad te beginnen. Al willen we dezelfde feeërieke zomerse gezelligheid nastreven als de vorige keer."





Gilles en Dieter hebben alvast goed nieuws voor de bezoekers die vorige zomer met tegenzin om 22 uur naar huis moesten. "De stad heeft ruimere openingsuren goedgekeurd, van maandag tot donderdag en zondag zijn we open tot 23 uur, op vrijdag en zaterdag tot middernacht. "We zijn daar heel blij mee, want onze klanten waren vragende partij voor een latere sluitingstijd." Dat er nu langer geklonken mag worden, ligt volgens het tweetal aan het feit dat ze zich vorige zomer braaf aan de regels hebben gehouden. "Café 56 is een dans- en feestcafé, misschien wilde het bestuur eerst zeker zijn dat dit geen openluchtdiscotheek zou worden."





Meer beveiliging

Op vlak van veiligheid laten de twee jonge ondernemers nu niets aan het toeval over. "Het volledige domein wordt omheind en 's nachts afgesloten, zodat iemand die er niets te zoeken heeft, niet binnenkan", zeggen Gilles en Dieter. "Er komen bewakingsagenten die de toegangscontrole op zich zullen nemen en er zal een nachtwaker rondlopen na sluitingstijd. Verder zorgen we opnieuw voor camerabewaking: zo'n 15 camera's zullen alle hoekjes in de gaten houden. De vijver in het midden van het terrein wordt omheind, zodat niemand er in kan vallen."





Zwartwerk

In onze krant kon je enkele weken geleden nog lezen dat Dieter en Gilles een zware boete riskeren omdat ze in de pop-upzomerbar verschillende mensen in het zwart tewerkstelden. "We wachten de uitspraak van de rechter af", zegt Dieter. "Maar we hopen dat die inziet dat het om een slordigheid ging, aangezien er op het moment van de vaststelling wel 4,5 vaste werknemers en 35 losse medewerkers aan het werk waren, die wél ingeschreven waren. We hebben in elk geval de intentie om bij deze nieuwe editie helemaal binnen de lijntjes te kleuren."