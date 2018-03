Eerste trampolinepark in regio opent JUMP POTTELBERG VERWACHT TIENDUIZENDEN BEZOEKERS PETER LANSSENS

31 maart 2018

03u13 0 Kortrijk Commercieel Centrum Pottelberg heeft een primeur vast, want met Jump is daar het eerste trampolinepark van onze regio geopend. Er worden tienduizenden bezoekers per jaar verwacht, in het springparadijs van 1.500 vierkante meter.

Wie de ziel uit zijn lijf wil springen, moet geen eind meer rijden naar bijvoorbeeld Jumpsky in Lochristi bij Gent. Want ook onze regio heeft nu een trampolinepark. Jump Pottelberg bevindt zich in het Commercieel Centrum Pottelberg. In de hal vind je een trampolinelaan om bijvoorbeeld een flikflak te doen, een zone met liefst 24 individuele trampolines, een muur met drie hoogtes van waar je naar beneden op een trampoline kan springen en een bak vol mousse met daarboven een evenwichtsbalk. Tegen begin volgende week komt er nog een klimtoren en -muur bij, met als opvang een grote opgeblazen airbag. Perfect om van springplezier te genieten. "En het is gezond, want na een uur hangt je tong tot tegen de grond", vertellen eigenaars-uitbaters Philippe Despriet (67) en zijn dochter Catherine (40). "Het is moeilijk om de jeugd aan het sporten te krijgen, maar zo'n trampolinepark werkt omdat het leuk is. Het is bijna onbewust sporten. De inrichting van de hal was een zware investering, maar we geloven dat het een succes wordt. We mikken vooral op tieners. Maar iedereen is hier vanaf de leeftijd van 6 jaar welkom, ook volwassenen."





Schooluitstapjes

Wie voor het eerst komt, koopt een paar antislipsokken van 3 euro. Er zijn regels. "Je draagt sportkledij en je mag niet met sieraden en riemen op de trampolines, om te voorkomen dat ze beschadigd worden", zeggen Philippe en Catherine. "Toon respect door elkaar niet te tackelen. Verder mag je niet eten en drinken op de trampolines. Je mag ook niet dronken zijn."





Wie komt springen, kan zich omkleden in kleedkamers, terwijl er ook honderd lockers zijn die je met een viercijferige code kan sluiten. Er kunnen maximaal 50 mensen op alle trampolines samen. Springen kost het eerste uur 10 euro, daarna komt er telkens 5 euro per extra uur bij. Het trampolinepark kan ook afgehuurd worden voor teambuildings, fitnessinitiatieven, schooluitstapjes en verjaardags- en vrijgezellenfeestjes.





Jump heeft een café met dranken en snacks, dat over het springparadijs uitkijkt. En er is een rechtstreekse verbinding met het aanpalende Bowling Pottelberg, waar je ook uitgebreider kan eten. Tot slot: het trampolinepark kan snel uitgebreid worden. "We gaan eerst luisteren wat de bezoekers er nog bij willen, hun mening zal doorslaggevend zijn", aldus Philippe en Catherine Despriet. Jump Pottelberg is telkens van woensdag tot en met zondag open. Info en reserveren: www.jumppottelberg.be.