Eerste stripreeks van Tom De Geeter komt er dankzij crowdfunding 02u41 0 Henk Deleu Tom De Geeter met de eerste drie strips van zijn reeks. Kortrijk Tom De Geeter (35) uit Kortrijk pakt uit met een eerste stripreeks.

De drie strips vertellen het verhaal van het wezen CGI Buffalo, half mens, half buffel, dat op zoek is naar zijn herkomst. Opmerkelijk is dat Tom fondsen bijeen zocht via crowdfunding en de reeks er dus kon komen dankzij een 100-tal investeerders die vooraf een duit in het zakje deden.





"Ik maak al 20 jaar alternatieve muziek met mijn bands Zucchini Drive, Panther Panther en Cavemen Speak", legt Tom uit.





"Ik weet intussen heel goed wat het is om te investeren in merchandising en dergelijke en dan met overschot op zolder te blijven zitten. Ik wilde dit keer zeker zijn dat ik er financieel niet al te veel zou aan toesteken, als ik mijn verhalen in strips zou laten uitbrengen. Dat er zoveel mensen zouden inschrijven, had ik wel nooit verwacht. Ik ben aangenaam verrast. Ik krijg ook goeie reacties, mensen die nu al naar het vervolg vragen. Er komt wellicht nog een vervolg, maar wanneer juist, dat weet ik nog niet. Ik teken nu vooral in mijn vrije tijd naast mijn drukke job als webdesigner."





De strips zijn te koop in platenzaak Kortom op het Overbekeplein.





Voor meer informatie kan je terecht bij de auteur zelf via het mailadres





info@marathonofdope.com of www.cgibuffalo.com.