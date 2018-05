Eerste sluikstorters gesnapt dankzij camera EXTRA CONTROLE OP PROBLEEMLOCATIES SUCCES JOYCE MESDAG

19 mei 2018

02u46 1 Kortrijk De mobiele camera die afvalintercommunale Imog heeft ingezet in de strijd tegen sluikstorten, heeft de eerste daders kunnen vatten. In Kortrijk alleen al werden 7 overtreders in de kraag gegrepen, in de rest van de Imog-regio konden er 12 vaststellingen gedaan worden.

Imog heeft sinds kort één mobiele camera die wordt ingezet op plaatsen waar vaak melding wordt gemaakt van zwerfvuil en sluikstorten, en waar diensten vaak naartoe trekken om op te ruimen. Het gaat om een proefproject van twee jaar. "18 weken geleden hebben we de camera de eerste keer opgesteld. Intussen hebben we 13 locaties aangedaan", zegt Koen Delie van Imog. "De steden en gemeenten geven ons zelf de 'probleemlocaties' door, en wij proberen de camera daar op te stellen. Per 2.500 inwoners kunnen die één locatie naar voren schuiven."





In Kortrijk waren de eerste locaties het Sint-Amandsplein, de Zwevegemstraat en de Sint-Denijsestraat. "Dat zijn plaatsen waar onze diensten soms dagelijks moeten langsgaan om afval op te ruimen", zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). "Het is hier al 6, 7 jaar een groot probleem", zegt buurtbewoner Philippe Despriet. "Mensen dumpen hier zakken met etensresten, wat ratten aantrekt natuurlijk, en soms zelfs grote meubelstukken, onderdelen van auto's..." "Het is eigenlijk niet te begrijpen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Je kan gratis je afval kwijt in een containerpark, waarom zou je het dan gewoon ergens op straat dumpen?"





"Je kan niet anders dan opruimen en blijven opruimen", zegt Herrewyn. "Want afval dat blijft liggen, zorgt enkel maar voor nog méér afval. Maar we willen ons niet neerleggen bij het feit dat sluikstorten een noodzakelijk kwaad is. Naast mensen sensibiliseren, willen we de daders ook effectief kunnen straffen."





Dat kan nu dus dankzij de camera van Imog. "Het gaat om een anonieme camera", zegt Delie. "We kunnen niet zeggen hóe die eruit ziet, want anders zouden overtreders de camera misschien gemakkelijker opmerken. De beelden van de camera worden bekeken door onze twee GAS-vaststellers. Daarop hebben we al 19 gevallen van sluikstorten geregistreerd. 7 in Kortrijk, 12 in alle andere Imog-gemeenten samen. Het verslag daarvan wordt overgemaakt aan de bevoegde GAS-ambtenaar." "Dankzij wijkagenten en buurtwerkers worden de overtreders geïdentificeerd. Ze mogen een GAS-boete van 50 tot 350 euro verwachten", zegt Van Quickenborne.





Eén camera lijkt wat weinig om het sluikstorten in de hele regio te kunnen aanpakken. "Het gaat dan ook om een proefproject", zegt Delie. "Op dit moment moeten de gemeenten niets betalen als ze onze camera te gast hebben. Er is echter heel veel vraag naar de ene camera, dus de kans is groot dat er binnenkort nog camera's bijkomen." De ene camera kost 12.000 euro. Imog diende bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM al een subsidieaanvraag in van 50.000 euro om het project verder uit te bouwen.