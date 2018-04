Eerste Paasavondmarkt smaakt naar meer 09 april 2018

02u29 1 Kortrijk Voor het eerst is een Paasavondmarkt georganiseerd in Kortrijk. Een 40-tal marktkramers zette zaterdagavond een kraampje op langs de Leiestraat, van de Grote Markt tot het Casinoplein en van de Grote Markt tot het Schouwburgplein.

Een aantal automobilisten had de bordjes niet goed gezien, want er moesten op de valreep nog enkele wagens gesleept worden. "Kortrijk is een mooie stad, met een mooie foor", zegt Jan Meersseman, die jaarlijks een 20-tal avondmarkten organiseert overal in West-Vlaanderen.





"De Paasfoor is al drukbezocht. Een avondmarkt zou nog meer volk op de been brengen, redeneerde ik. 40 kramen is een heel mooi aantal voor een eerste editie, en de reacties van kramers zijn overwegend positief. Wat mij betreft komt er zeker een vervolg. Misschien kunnen we de volgende keer samenwerken met de lokale handelaars, zodat we niet hoeven te wachten met opbouwen tot de winkels hun deuren sluiten", stelt Jan Meersseman. Kelly Claeys en Bram Scheers uit Bellegem en Luc Claeys en Carine Windels uit Wielsbeke hadden hun jaarlijkse bezoek aan de Paasfoor bewust zaterdag gepland, net omdat er dan avondmarkt was.





"De Paasfoor is sowieso al gezellig, maar de markt maakt het extra leuk om samen met mijn ouders op rond te kuieren", zegt Kelly. (JME)