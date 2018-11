Eerste opzoekingen in nieuw erfgoeddepot 24 november 2018

Deze week zakten de eerste bezoekers af naar het gloednieuwe erfgoeddepot Trezoor in Heule.





Tienduizenden historisch waardevolle stukken werden sinds april vanuit vijf verschillende locaties naar dit nieuwe erfgoeddepot verhuisd, om er voortaan gecentraliseerd bewaard te worden. Het gaat om heel uiteenlopende stukken erfgoed van Kortrijk, en de regio: van archeologische scherven tot abstracte schilderijen en van oude akten tot hedendaagse affiches. Zo vind je er onder meer de collecties van het Stadsarchief die je vroeger kon raadplegen in de Kortrijksestraat, en de erfgoedbibliotheek Westflandrica, die door de provincie aan stad Kortrijk werd overgedragen. Het depot op de parking van de groothandelsmarkt in Heule biedt 3.600 vierkante meter bewaarruimte, en kostte ruim 5 miljoen euro. "De meeste mensen die langskwamen, zochten informatie over hun woning", vertelt verantwoordelijke Jochen Vermote. "Je kan hier alle bouwplannen opvragen die voor woningen werden ingediend sinds begin 20ste eeuw. Dat is interessant omdat architecten bij verbouwingen daar een aantal zaken kunnen uithalen, die ze dan niet meer opnieuw moeten opmeten. Maar het hoeven niet altijd 'functionele' opzoekingen zijn, sommige van de pentekeningen die gemaakt zijn zoveel jaren geleden, zijn echte kunstwerken." (JME)