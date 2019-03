Eerste Lokaalmarkt van Heule strikt 700 bezoekers

Joyce Mesdag

24 maart 2019

17u07 1 Kortrijk De allereerste Lokaalmarkt in Heule heeft zo’n 700 bezoekers gelokt.

“We hadden eigenlijk niet zoveel volk verwacht”, zegt Olivier Marescaux van Stadsboerderij Kortrijk, die voor de organisatie instaat. “Dus we zijn héél tevreden. Dit is een goeie start.”

Op de Lokaalmarkt in het ondernemersdorp Muster vind je elke zaterdag van 9 tot 12 uur vers vlees, groenten en brood van plaatselijke landbouwers en producenten. Het is na Deerlijk, Roeselare, Aalst en Brugge de vijfde Lokaalmarkt in Vlaanderen. Betalen kan cash of met Bancontact. Je kan ook iets drinken in een bar, terwijl de kinderen zich uitleven in het kinderatelier. Meer info vind je via www.lokaalmarkt.be of www.facebook.com/lokaalheule.