Eerste klimaatmars in de vakantie flopt: amper 100 deelnemers Maxime Petit

06 maart 2019

11u38 0 Kortrijk Regen, een strakke wind én vakantie. Drie factoren die de betogers massaal weghielden van de derde klimaatmars in Kortrijk. Nog geen 100 moedigen trotseerden toch de barre weersomstandigheden. Organisatrice Amber Roelstraete toonde zich desondanks tevreden. “De betogers van vandaag zijn degenen die echt om het klimaat geven.”

De eerste klimaatmars in Kortrijk op 10 januari mobiliseerde zo’n 500 mensen, de tweede begin februari haalde zelfs een dubbele opkomst maar voor de derde betoging konden we nog geen 100 betogers tellen. Even zag het er zelfs naar uit dat de stuwende kracht achter de klimaatmarsen Amber Roelstraete ook haar kat zou sturen, maar met tien minuutjes vertraging kwam de 16-jarige Zwevegemse dan toch op het toneel tevoorschijn. Zij reageerde ondanks de magere opkomst positief. “Ik wist niet goed waaraan ik me mocht verwachten voor de eerste betoging in de vakantie. Maar het doet me toch plezier dat er hier vandaag heel wat mensen aanwezig zijn. Die geven echt om het klimaat en zij tonen ook aan dat er ook in de vakantie betoogd kan worden.”

Amber ziet de klimaatmars niet als flop maar ze weet toch niet of er nog een vervolg komt op de drie betogingen in Kortrijk. “Ik wil me nu focussen op mijn schoolwerk maar ik zal wel nog van de partij zijn op de grote klimaatmarsen in de rest van het land. Voor Kortrijk laat ik het nu even voor wat het is, maar voor hetzelfde geld staan we hier volgende maand terug.”

Ode Carron die de vorige manifestaties samen met Amber in goede banen leidde, haakte af wegens een te drukke schoolagenda.

Geen woorden maar daden

Vindt Amber dat de klimaatbetogingen al iets uithaalden tot dusver? “Er beweegt veel en je merkt dat de politieke partijen tegenwoordig ook een klimaatbeleid uitstippelen. Maar we willen niet massaal op beloftes rekenen. Er moet met daden geantwoord worden.”

Tussen de betogers ook een handvol studenten van de Howest in Kortrijk. Onder hen ook Brighton Vandeginste (19) uit Kluisbergen die er sociaal werk studeert. Hij heeft geen lesvrije week en spijbelde dus nog maar eens voor het klimaat. “We ijveren voor een gezonde toekomst voor iedereen. Ook onze nakomelingen moeten later gelukkig kunnen leven op deze aardbol”, motiveerde hij zijn optocht. “Er is merkelijk minder volk in vergelijking met de vorige marsen. Misschien zijn er gewoon veel jongeren op reis. Ik ben ook van plan om nog mee te stappen in de grote nationale betogingen maar dan moet ik wel rekening houden met mijn lessenrooster want ik heb toch ook geregeld verplichte lessen.”

De derde klimaatmars startte op de Veemarkt en liep met de kleine 100 betogers via het Plein naar de Broeltorens om te eindigen op het Nelson Mandelaplein.

Meer over Kortrijk

Amber Roelstraete