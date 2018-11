Eerste G-Sport@Kortrijk strikt gouden Florian 19 november 2018

Een klepper van formaat was zaterdag in SC De Weimeersen in Rollegem van de partij tijdens de eerste editie van G-Sport@Kortrijk.





Tafeltennisser Florian 'Poef' Van Acker, die in 2016 goud behaalde tijdens de Paralympische Zomerspelen in Rio, gaf aan de aanwezigen een demonstratie van zijn talent. Tijdens het event bood de sportdienst van de stad, samen met sportclubs met een G-werking, bepaalde sporten aan die aangepast zijn voor mensen met een beperking: netbal, basketbal, voetbal, tafeltennis, hockey en boccia. (JME)