Eerste flats K-Tower in april af 24 januari 2018

Koramic Real Estate en Van Roey Vastgoed laten in de Diksmuidekaai, naast het voorziene fietspad van het Guldensporencollege Kaai, een woontoren optrekken. De K-Tower is 66,49 meter hoog, telt 65 flats op 19 verdiepingen en kost 25 miljoen euro. Tachtig procent van de flats is al verkocht. In de toren lopen nu de inrichtingswerken ten einde. Vanaf midden februari worden aan de buitenkant terrassen gemonteerd. Nadien wordt de gevelbekleding en -isolatie aangebracht. De eerste flats zijn midden april af. Alle werken, inclusief de nachtelijke torenverlichting, zijn begin juni voltooid. Info: www.k-tower.be. (LPS)