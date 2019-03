Eerste editie True Love Tattoo Convention smaakt naar meer Joyce Mesdag

10 maart 2019

15u44 1 Kortrijk De eerste editie van True Love Tattoo Convention in Depart in Kortrijk dit weekend was een succes. Organisatoren Louis Gürke en Jeroen Theys zijn tevreden. “Het is nog vroeg om een aantal te kunnen noemen, maar we vermoeden dat we ergens op drieduizend bezoekers zullen afklokken. We hadden zelf gerekend op 1.500 tot 2000 bezoekers, dus met dit aantal zijn we heel blij.”

120 Nationale en internationale tattooartiesten kwamen hun kunsten tonen. “Eigenlijk durven we wel zeggen dat de beste artiesten van ons land hier aanwezig waren.” De True Love Tattoo Convention is de eerste tattoobijeenkomst in Kortrijk. “Elke stad had er eigenlijk al een, alleen Kortrijk hinkte wat achterop. Daar wilden we graag verandering in brengen. Het is eigenlijk vrij snel gegaan om tatoeëerders naar onze beurs te lokken”, zegt Louis. “Ik heb wat artiesten aangeschreven die ik persoonlijk ken en van zodra we die namen op onze affiche konden zetten, is de rest vrij snel gevolgd. We hebben zelfs meer dan honderd artiesten moeten weigeren omdat onze beurs volzet was. De True Love Tattoo Convention had dus makkelijk dubbel zo groot kunnen zijn.”

Nieuwe editie

Philippe Bonamie uit Zelzate was een van de artiesten. Zijn vaste klant Andy Vancouteren uit Gent kwam langs zodat Philippe de uitgebreide tattoo op zijn been kon verder afwerken. “Zo’n beurs is ideaal om verschillende artiesten aan het werk te zien en te zoeken welke van hen best bij je past”, zeggen Jeroen en Louis. “Je kon de artiesten ook op voorhand boeken en de meesten van hen waren dit weekend volzet.”

Op 7 en 8 maart 2020 staat de volgende editie van de True Love Tattoo Convention al gepland.