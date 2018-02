Eerst afgeperst, nu ook met dood bedreigd aan station Kortrijk 07 februari 2018

Een 18-jarige jongeman die eerder al het slachtoffer werd van afpersingen door een bende die de stationsbuurt in Kortrijk een tijdlang terroriseerde, kreeg maandagnamiddag doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd. "Ze zeiden dat ze me zouden vermoorden", vertelt Levay C. uit Kortrijk.





"Zoals altijd na school moest ik opnieuw aan het station zijn", vertelt Levay C. (18) uit Kortrijk. "Plots hoorde ik een kerel zeggen dat ze me wel zouden vinden en vermoorden. Ik ben meteen naar de politie gestapt en heb aangifte gedaan. Een vriendin slaagde erin een geluidsfragment te maken waarop de bedreigingen te horen zijn, maar uit schrik wil ze die niet overhandigen. Gerust loop ik dus zeker niet meer rond in Kortrijk, ik sta met de daver op het lijf." Levay werd eerder al het slachtoffer van afpersing door een bende minderjarigen van vreemde origine die de afgelopen maanden de stationsbuurt terroriseerde. Daar kwam vorige week dinsdag een einde aan toen de mama van een 16-jarige jongen met haar eigen ogen wou zien of de verhalen die ze hoorde van haar zoon wel klopten. Toen ze tegen de bendeleider inging die een meisje beledigde, kreeg ze rake klappen. Vijf minderjarigen werden opgepakt, de leider werd in een gesloten instelling geplaatst in Everberg. "Die jongen verscheen ondertussen voor de onderzoeksrechter die zijn verblijf in de instelling heeft verlengd", zegt Tom Janssens van het Kortrijks parket. De politie benadrukt dat de stationsbuurt een prioritair toezichtspunt is en blijft. "We werken ook samen met Securail en er zijn ook de vele camera's", klinkt het. (AHK)