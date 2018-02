Eenrichting in Steenstraat 09 februari 2018

Er komt een nieuw riooldeksel op het kruispunt van de Gullegemse- met de Steen- en Heulsekasteelstraat omdat het huidige verzakt is. De werken vinden van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari plaats. Doorgaand verkeer blijft die week mogelijk op de as van de Gullegemse- met de Heulsekasteelstraat omdat er aan het kruispunt tijdelijk verkeerslichten komen. In de Steenstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd, in de richting van de ring rond Kortrijk (R8). "Wagens die vanop de R8 richting Heuleplaats willen, worden omgeleid via de Gullegemsestraat of Mellestraat", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "We laten de werken door Wegenbouw Ockier in de krokusvakantie uitvoeren, om de hinder zo veel mogelijk te beperken." (LPS)