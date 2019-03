Eén maand rijverbod voor ex-gemeenteraadslid dat wegreed na ongeval VHS

19 maart 2019

10u50 0 Kortrijk Allicht nadat hij ’s nachts achter het stuur in slaap was gevallen, na een drukke werkweek, botste ex-gemeenteraadslid Stefaan Bral (56) uit Bissegem tegen een brievenbus en een geparkeerde auto. Dat gebeurde vorig jaar in augustus. Bral reed naar huis en meldde zich de volgende morgen bij de politie. Hij kreeg nu één maand rijverbod en een boete van 1.720 euro.

Het is half twee ’s nachts als Stefaan Bral op het einde van de Moerstraat in Wevelgem met zijn voertuig van de weg raakt. Hij botst tegen een brievenbus en de geparkeerde wagen van bewoner Luc Forrez. Omdat hij naar eigen zeggen ’s nachts niemand wil storen én de motor van zijn Audi A7 nog draait, rijdt Bral huiswaarts. De ochtend nadien meldt hij zich bij de politie. Intussen had de zoon van de doofstomme bewoners via Facebook al een oproep gelanceerd naar getuigen van het ongeval met vluchtmisdrijf.

Eerder al ongeval onder invloed van alcohol

“Ik had een lastige week achter de rug en was moe”, vertelde Stefaan Bral daags na het ongeval. “Wat er precies gebeurde, is onduidelijk. Snel reed ik niet, wellicht viel ik even in slaap. Plots was er een ‘bonk’ en stond ik stil. Ik had niet de bedoeling weg te rijden om de gevolgen te ontlopen.” De rechter hield in z’n vonnis rekening met het feit dat Bral in 2013 al eens veroordeeld werd voor een ongeval terwijl hij licht onder invloed was van alcohol. Hij gaf het voormalige gemeenteraadslid een boete van ruim 1.700 euro en een rijverbod van één maand. Om Bral toe te laten de verre verplaatsingen te blijven maken voor zijn job, sprak de rechter een weekendverval uit.