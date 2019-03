Eén maand na de brand al 3.000 bezoekers in nieuw zwembad: “Meer dan verwacht” Poetsen tegen de klok om recreatief deel tegen paasvakantie te openen Peter Lanssens

26 maart 2019

17u20 0 Kortrijk Beheerder Lago hangt niet in de touwen na de brand die een maand geleden de glijbanen en toren van zwembad Weide verwoestte. Integendeel, want het sportbad kreeg sinds de opening op zaterdag 9 maart al ruim 3.000 bezoekers over de vloer. “Wat boven de verwachtingen is, we mikten op zo’n 2.500”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. Ook het Rest-eau-Café draait prima. Het is nu poetsen tegen de klok om het recreatief deel tegen de paasvakantie te kunnen openen.

Los van scholen en clubs kwamen er al ruim 3.000 individuele bezoekers zwemmen, maar dat is niet het enige opmerkelijke. “Veel mensen kochten al beurtenkaarten, waardoor ook onze inkomsten groter dan verwacht zijn”, zegt Elewin Werbrouck. “Kortrijkzanen tonen veel begrip voor de omstandigheden. En willen helpen. Zo kregen we twee voorstellen binnen voor crowdfundingacties. We hebben die vriendelijk geweigerd. Lago is een sterk bedrijf dat niet in de problemen komt door de brand. Wat we wel merken is dat een deel van de Kortrijkzanen toch nog altijd niet weet dat het sportbad al open is. Dus: ja, het is open!”

Flexibele openingsuren

Ook het Rest-eau-Café valt in de smaak. “We haalden met Francois Bovy een van de beste chef-koks van onze Lago-zwembaden naar Kortrijk”, vertellen Elewin Werbrouck en horecamanager Hans Vanpoucke. “De man heeft Japanse roots, wat soms te merken is aan de gerechten zoals een Teryaki Burger. We hebben een supergemotiveerd team. Mensen komen graag. Howest-studenten, curcisten van CVO Miras en werknemers van start-up Hangar K, ze vinden allemaal vlotjes de weg. We hebben ook onze openingsuren al aan de noden aangepast. Zo zijn we nu op zaterdag vanaf 9 uur open omdat er veel lesjes zijn zaterdagochtend. En als er een wedstrijd is in het sportbad, kan het op zaterdagavond gebeuren dat we tot een stuk na middernacht open blijven. Tof, zonder er een fuifzaal van te maken hé. Niet vergeten verder dat het Rest-eau-Café ook open is voor niet-zwemmers. We hebben 295 plaatsen binnen en nog eens 100 op het terras.”

Roetschade

Over naar het recreatief deel met golfslagbad, warme lagune, kinderbaden, wellness, bar en de langste wildwaterbaan van de Benelux (160 meter). Het streefdoel is om het recreatief deel op zaterdag 6 of uiterlijk maandag 8 april te openen, het all-weatherbuitenbad inbegrepen. “Roet heeft zich overal ingevreten, er wordt momenteel grondig gepoetst”, legt Elewin Werbrouck uit. “Vooral bovenaan de wildwaterbaan, die aan de afgebrande toren met glijbanen grenst, is er veel roetschade. De wildwaterbaan wordt weer wit en proper gemaakt. Er zijn bovenaan ook enkele ramen vervangen. We zorgen er verder voor dat alles netjes afgezet is tussen het recreatief deel en de afgebrande toren. Komende maandag weten we na een werfmeeting met zekerheid of we de start van de paasvakantie halen met het recreatief deel. Een tweede groot buitenbad en de ligweide volgen tussen de paas- en zomervakantie. Tegen de zomer moet ook de omgevingsaanleg af zijn. Leuk weetje: er komt buiten onder het terras een extra bar, die ook voor bezoekers van het park palend aan zwembad Weide toegankelijk zal zijn. Ook die bar zou veel volk kunnen lokken.”

Aanpassingswerken glijbanen

Wat met de vijf glijbanen, het paradepaardje? “De bedoeling blijft om twee nieuwe glijbanen tegen de start van de zomervakantie te openen en de volgende drie tegen de herfstvakantie. Het wordt een race tegen de klok. Over de oorzaak van de brand spreken we ons nog altijd niet uit omdat het onderzoek nog loopt. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het wellicht te maken heeft met laatste aanpassingswerken aan de glijbanen”, aldus Elewin Werbrouck.