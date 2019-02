Eén lichtgewonde bij kop-staartbotsing op R8 VHS

Op de R8 in Bissegem gebeurde rond de middag een kop-staartbotsing waarbij vier voertuigen betrokken waren. Het ongeval deed zich voor in de richting van Marke, toen één bestuurder remde voor een trager rijdende voorligger en enkele achteropkomende automobilisten verrast waren. Eén iemand liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ Groeninge gebracht. De overige betrokkenen kwamen met de schrik van af. Door het ongeval was er korte tijd wat file, maar grote problemen bleven uit. Op de R8 is sinds enkele dagen de maximumsnelheid naar beneden gehaald, van 120 naar 90 kilometer per uur. Of die nieuwe situatie mee aan de oorzaak ligt van het ongeval, is niet bekend.