Eén enkele klacht over Alcatraz 14 augustus 2018

02u37 2

Het metalfestival Alcatraz zit er sinds zondagnacht op met als afsluiter een knaloptreden van industrialmetalband Ministry uit Chicago in de Verenigde Staten, maar één cijfer willen we toch nog meegeven. Er kwam welgeteld één klacht binnen voor geluidshinder, en dat voor een driedaags metalfestival. "Wat toch wel opmerkelijk is", vindt een tevreden burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De muziekactiviteiten achter sportcentrum Lange Munte werden dan ook nauwkeurig met een decibelmeter opgevolgd. Ook opvallend: er vloeide naar schatting ruim 100.000 euro naar onder meer hotels, horeca en winkels in Kortrijk dankzij de artiesten, medewerkers en 24.000 festivalgangers. Sommige hotels, zoals driesterrenhotel Ibis in de Doorniksestraat in hartje Kortrijk, zaten helemaal vol met metalheads. (LPS)