Een blik in het meest exclusieve hotel van Kortrijk: Cobergher opent met Pasen Peter Lanssens

06 februari 2019

20u30 4 Kortrijk Cobergher Hotel, Luxury with a Story. Dat is de naam van het hotel dat voor Pasen 2020 opent, in het voormalig Erfgoedhuis en vijf aanliggende panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Guido Gezellestraat en Handboogstraat in historisch Kortrijk. “Het meest exclusieve hotel van België? Dat is overdreven, zeg maar van Kortrijk”, glimlacht eigenaar Freddy Verschetse (70), zaakvoerder van uitzendbureau Konvert.

Het avontuur van Cobergher Hotel vatte zeven jaar geleden aan met de aankoop van het huis waar lederwaren Clovis vroeger zat. Nu geeft het hotel zijn eerste geheimen prijs. De twee historische hoofdsalons, die een nieuwe look kregen, werden woensdagavond voorgesteld. “Het hotel wordt waanzinnig mooi”, zegt meester restaurateur-decorateur Pieter Porters. “We hebben veel respect voor de familie Verschetse. Er zijn weinig mensen die nog op zo’n indrukwekkende manier in erfgoed investeren. Het hotel zal een mix van unieke sferen uitstralen, met warmte als rode draad. Zo krijg je in het hotel straks ook een hypermoderne bar, terwijl de orangerie het gevoel van een ruïne krijgt, net alsof er bladeren op de muren groeien.” Verder worden er een vergaderzaal en een rooksalon voorzien.

Ziel en emotie

Het hotel krijgt zeventien luxueuze suites. “Franse suites, bohemien, modern, eclectisch, tal van stijlen lopen in elkaar over”, zegt Pieter Porters. “Je thuis voelen in ons hotel, met een goeie service en ontvangst, dat staat centraal”, pikt Freddy Verschetse in. “Het hotelwezen trok mij altijd al aan. Ik voel mij daar gewoon goed bij.” Dochter Stefanie Verschetse vult aan: “We bieden de hotelgasten een unieke ervaring aan. En wie hier nog een keer verblijft en een andere kamer kiest, gaat steeds voor een volledig nieuwe ervaring.”

Bedlinnen van vlas

“Ons hotel bevindt zich in het historisch hart van Kortrijk. De (nu verlaagde) Leieboorden, de Gravenkapel, het Belfort, het is hier dat de stad zijn oorsprong heeft en het is dat verleden dat Cobergher Hotel opnieuw tot leven wekt. De naam verwijst naar de Zuid-Nederlandse architect, schilder en ingenieur Wenceslas Cobergher, in 1557 geboren in Antwerpen. Hij ontwierp naast de bekende Basiliek van Scherpenheuvel ook het Erfgoedhuis in Kortrijk, dat een centrale rol vervult in het hotel. Veel producten in het hotel krijgen trouwens een link naar het historisch verleden. Zo wordt het bedlinnen gemaakt van vlas, om terug te verwijzen naar het linnen dat van hieruit werd verscheept naar Engeland. Elke suite krijgt bovendien een eigen naam, verwijzend naar een historisch voorwerp.”

Internationaal publiek

Dat de werken al jaren duren, is geen toeval. “We herstellen alles zoveel mogelijk in deoorspronkelijke staat, in overleg met Erfgoed Vlaanderen”, zegt Freddy Verschetse. “En rekening houdend met de modernste voorschriften op het vlak van veiligheid. Zo kwamen we voor de afwerking van de zinken dakossenogen van het gewezen Clovis-gebouw bij een firma in Parijs terecht. Ze zijn de enige wereldwijd die deze ossenogen maken zoals ze rond 1800 werden gemaakt. Die details geven Cobergher Hotel een meerwaarde. We hopen een internationaal publiek aan te trekken, met steden zoals Rijsel, Brugge en Ieper vlakbij. De prijzen om hier te overnachten? Die zijn voor later. De mensen die het hotel uitbaten - wie dat zal zijn weten we nu nog niet- krijgen daar inspraak in. Tuurlijk ga ik hier zelf ook slapen, als proefkonijn. Hoe groot de investering in het hotel is? Ik moet alles nog optellen”, glimlacht Freddy Verschetse.

Geen eigen restaurant

Het hotel krijgt geen eigen restaurant. “We voorzien ontbijt en een kleine snack kan ook, maar voor middag- en avondmaal verwijzen we naar restaurants in de buurt”, zegt Freddy Verschetse. “Er zijn schitterende eetgelegenheden in de omgeving”, besluit Verschetse. De zes panden die samen het nieuwe hotel vormen worden gerestaureerd door Group Monument. Andere partners zijn architectenbureau Goddeeris en Dejaegere Interiors. Het Rijksarchief op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Guido Gezellestraat verdwijnt niet.