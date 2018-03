Edgard & Cooper steunt straathonden HONDENVOERBEDRIJF MAAKT BROKJES VAN ECHT VLEES JOYCE MESDAG

27 maart 2018

03u06 0 Kortrijk Hondenvoermerk Edgard & Cooper, gevestigd in Kortrijk, schenkt 10 procent van zijn winst aan een goed doel: een straathondenproject in Sri Lanka. "Daar leven 4 miljoen honden op straat", weten geestelijke vaders Koen, Jürgen en Louis.

Twee jaar geleden verkochten Koen Bostoen uit Gent, Jürgen Degrande uit Hulste en Louis Chalabi uit Ieper de eerste zak hondenvoer van hun nieuwe merk Edgard & Cooper. Het idee begon te rijpen dankzij de honden van Koen en Louis, die hun namen gaven aan het product. "Koens hond Edgard kon door een zware allergie maar heel weinig hondeneten verdragen", zegt Louis. "Mijn hond Cooper is op zijn beurt dan weer een hele moeilijke eter." De twee bevriende baasjes bestudeerden samen de ingrediëntenlijst van de bestaande hondenmerken, en ze beseften: dit kunnen we beter. "Andere hondenvoermerken gebruiken gedroogd dierlijk meel. Wij wilden graag starten vanuit vers vlees."





Vers vlees

Een eenvoudig idee, dat iets minder eenvoudig bleek om uit te voeren. "We hebben heel veel fabrikanten moeten bezoeken voor we er één vonden die bereid was mee te werken, en het heeft ook even geduurd om te vinden hoe we van vers vlees hondenvoer kónden maken", zegt Jürgen Degrande, die de commerciële kant voor zijn rekening neemt. De honden Edgard en Cooper waren meteen overtuigd. "Edgard had na een tijdje géén gezondheidsklachten meer, en Cooper eet elke keer meteen zijn voederbak leeg." En blijkbaar zijn Edgard en Cooper geen uitzonderingen. "Dat zien we aan de reacties van klanten die we binnen krijgen." Intussen verkoopt Edgard & Cooper, dat van Harelbeke naar Kortrijk verhuisde, in een 2.000-tal winkels in 12 landen. "In september pakken we ook uit met een kattengamma." En de zaakvoerders proeven zelf ook, van élke productie. "Om te controleren of elke productie dezelfde smaak heeft als die ervoor."





Dog Care Clinic

Het drietal besliste recent om elk jaar 10 procent van zijn winst aan het goede doel te schenken. "Onze honden hebben het goed. Als ze ziek zijn, gaan we ermee naar de dierenarts. Niet alle honden hebben evenveel geluk." In Sri Lanka leven 4 miljoen viervoeters op straat. Een Duitse dame richtte de Dog Care Clinic op. Medewerkers rijden er elke dag rond om honden eten te geven. Zieke honden worden gevangen, verzorgd, gecastreerd, en er worden opvanggezinnen voor hen gezocht."De organisatie kreeg enkele weken geleden 35.000 euro van Edgard & Cooper. "Een mooi bedrag, inderdaad. Maar tegelijk beseffen we dat we niet álle honden van de wereld zullen kunnen helpen. Maar als we al een klein verschil kunnen maken, zijn we al heel blij."