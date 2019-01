Echtscheidingen dalen in 2018, huwelijken in de lift Peter Lanssens

07 januari 2019

Het stedelijk team Burgerzaken maakte vorige week donderdag bekend dat 315 koppels in het huwelijksbootje stapten in 2018, in het historisch stadhuis van Kortrijk. Een forse stijging in vergelijking met voorbije jaren in Kortrijk: 259 in 2017, 289 in 2016, 287 in 2015 en 2014 en 295 in 2013. Schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) telde nu ook het aantal echtscheidingen. En wat blijkt? Er wordt met 141 echtscheidingen in 2018 minder gescheiden dan voorbije jaren: 155 in 2017, 158 in 2016, 161 in 2014 en 183 in 2013. Het zit goed met de liefde in Kortrijk.