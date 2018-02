E403 hele dag afgesloten na ongeval met vrachtwagen 09 februari 2018

02u27 15 Kortrijk De E403 was gisteren sinds 12 uur volledig afgesloten vanaf de verkeerswisselaar in Aalbeke tot in Dottenijs bij Moeskroen door een ongeval.

Net over de grens met Wallonië botste een vrachtwagenbestuurder van het transportbedrijf Remitrans uit Ninove op een botsabsorbeerder in de richting van Doornik. De vrachtwagen uiteindelijk dwars op de zijkant over de autosnelweg te liggen.





Brandweermannen uit Vlaanderen en Wallonië snelden ter plaatse om de bestuurder uit zijn cabine te redden, hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat door het ongeval het verkeer niet meer door kon, werd de E403 vanaf de verkeerswisselaar in Aalbeke afgesloten voor het verkeer, en dat voor bijna de rest van de dag. Het Vlaams verkeerscentrum raadde aan om de E17 te nemen tot aan de afslag Moeskroen. Van daaruit kon de omleidingsroute met de letter D gevolgd worden. Daardoor was het ook op de E17 druk aan de afslag Moeskroen. In die file gebeurde nog een kop-staartaanrijding. (AHK)