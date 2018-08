Duurzame boeren houden opendeur 09 augustus 2018

Goed te Schellebrouck in de Morinnestraat 90 houdt op zondag 12 augustus tussen 13 en 17 uur een opendeur. Broers Michiel en Edward Vercruysse nemen bezoekers in het kader van het initiatief 'Schoon Boeren: duurzame landbouw in eigen streek' mee door hun velden en bedrijfsgebouwen. Ze leggen uit hoe groenten groeien, met welke machines ze oogsten en met welke slimme technieken ze boer en natuur helpen. Want de weg naar duurzame landbouw is niet evident door een complexe wetgeving en het vinden van financieel haalbare antwoorden voor landbouwers die duurzaam wensen te boeren. Je kan ook een fietstocht meepikken. Kom om 13.30 uur met je fiets naar Goed te Schellebrouck, waar een tocht van 20 kilometer start, onder begeleiding van GidsenPlus. (LPS)