Dupont's Kookboetiek trekt naar Zwevegem WERKEN IN NIEUWE VESTIGING OP DE PLUIM GESTART JOYCE MESDAG

30 november 2018

02u25 1 Kortrijk De werken aan Dupont's Kookboetiek zijn gestart. De populaire kookwinkel verhuist van 't Hoge in Kortrijk naar industrieterrein De Pluim in Zwevegem.

De meeste mensen kennen Dupont's Kookboetiek als winkel met professioneel kookmateriaal voor hobby- en beroepskoks. Maar hét belangrijkste artikel van het bedrijf, dat 19 mensen tewerkstelt en een omzet van 9 miljoen euro draait, zijn echter de kunststoffen bewaarbakjes-en schotels die je bij slagers, bakkers en traiteurs ziet liggen. "Die voeren we uit naar meer dan 30 landen", zegt Sarah Dupont. "Als je ergens eentje ziet liggen in een toonbank, dan komt dat 9 op de 10 keer van bij ons."





Investering

Het bedrijf lijdt al een lange tijd onder plaatsgebrek. "We hebben intussen al een tent geplaatst op onze parking om tijdelijk magazijnruimte bij te creëren. Ook onze winkel puilt uit, in die mate dat we geen nieuwe merken meer kunnen aantrekken omdat er geen plaats genoeg is om de waren uit te stallen. En we hebben ook dringend een nieuw personeelslid nodig, terwijl er geen ruimte is voor een extra bureau." De verhuis is met andere woorden dringend. "We waren hier héél graag gebleven, op de plaats waar de Kookboetiek al 30 jaar is, maar we konden onmogelijk op de huidige locatie voldoende uitbreiden." Het de Kookboetiek winkelstad Kortrijk verlaat en naar Zwevegem trekt, is misschien wel opmerkelijk. Zeker als je weet dat vader Dirk Dupont jarenlang voorzitter was van de lokale Unizo-afdeling. "We waren heel graag in Kortrijk gebleven, maar er was echt nérgens een geschikte locatie te vinden in de stad. Hier op De Pluim vonden we wél meteen wat we zochten: een terrein dat drie keer zo groot is, én dat bovendien langs een drukke verbindingsweg gelegen is." Het bedrijf investeert 4 miljoen euro in een nieuwe vestiging, die in september klaar zou moeten zijn. "Een flinke investering voor een familiebedrijf als het onze", zegt Sarah. "Dat toont dat we vertrouwen hebben in de toekomst hier."





Nieuw concept

Het ontwerp vormde nog een uitdaging, voor architect Steven Theunynck. "Leiedal wil dat de toonzaal aan de kant van de verbindingsweg ligt. De toegangsweg ligt echter aan de andere kant van het gebouw, waardoor klanten dus eigenlijk via de achtergevel het terrein op rijden. Om die achtergevel aantrekkelijk te maken, trekken we de toonzaal door langs de zijkant, tot aan de toegangsweg."





Dupont pakt er uit met een nieuw winkelconcept. "Maar het is nog te vroeg om daarover iets te lossen. We gaan er in elk geval nóg meer inzetten op de persoonlijke begeleiding van de klanten."