Duo verdacht van inbraak in bestelwagen 07 juni 2018

02u42 1

Vanuit Charleroi en het Italiaanse Turijn. Twee dertigers hadden gisteren heel wat kilometers over om naar de rechtbank in Kortrijk af te zakken. Ze stonden er terecht omdat ze in de nacht van 30 april in Kortrijk in een bestelwagen van een aannemer inbraken. "Op zoek naar water voor de kapotte radiator van mijn wagen", aldus Faysal A. (38) uit Charleroi. Hij brak de bestelwagen met een schroevendraaier open. Hassan S. (36) uit Turijn stond volgens het openbaar ministerie op de uitkijk. "Ik was op bezoek. Ik weet van niets", verdedigde hij zich. Het openbaar ministerie wil dat de Renault Espace van Faysal A. verbeurd verklaard wordt. Vonnis op 20 juni. (LSI)