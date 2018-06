Duo terecht voor vechtpartij na match Rode Duivels 15 juni 2018

Twee jongeren uit Waregem en Kortrijk riskeren vijf tot tien maanden celstraf voor een vechtpartij op 18 juni 2016 op het Stationsplein in Kortrijk. Na een match van de Rode Duivels op het EK raakten Marowan V. (19) uit Kortrijk en Furkan G. (20) uit Waregem slaags met twee andere jongeren die op de terugweg waren van het groot scherm op het Schouwburgplein en aan een nachtwinkel nog even halt hielden. Het kwam tot een discussie waarbij klappen vielen. Een slachtoffer kreeg slagen met een riem en een ring. Vooral Marowan V. liet zich niet onbetuigd. In de maanden die volgden,gebruikte hij ook geweld op het terras van café 56 en aan café Pegasus in Kortrijk. Hij maakte vroeger ook al kennis met de jeugdrechtbank. Kompaan Furkan G. uit Waregem is evenmin een onbekende voor het gerecht. Op vrijdag 16 februari reed hij onder invloed in Gent een 49-jarige fietsster aan en liet haar voor dood achter. Even later werd hij opgepakt. Net voor het ongeval was Furkan G. ook al betrokken geraakt bij een geval van verkeersagressie op de Kunstlaan in Gent. Daarbij kregen twee voetgangers rake klappen. Nu verblijft hij nog altijd in de cel. Op 9 april veroordeelde de rechter in Kortrijk hem nog maar tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden omdat hij met vier anderen deelnam aan een gijzeling. Vonnis op 25 juni. (LSI)