Duo terecht voor vechtpartij in 't straatje 20 februari 2018

Twee twintigers uit Kortrijk en Charleroi riskeren elk veertien maanden effectieve celstraf. Beiden stonden gisteren geboeid voor de rechter terecht voor een vechtpartij aan café Stradivarius in het bekende uitgaansstraatje in Kortrijk. Om een onduidelijke reden gaf Kervendid S.M. (23) uit Kortrijk er op 23 november vorig jaar plots rake klappen aan een 21-jarige verzekeringsmakelaar.





Hij nam ook zijn horloge af. Toen zijn vriendin de politie wou bellen, kreeg ze een duw en belandde op de grond. Corentyn W. (23) gaf geen slagen maar hield iedereen tegen die de slachtoffers wou helpen. Beiden vlogen na de vechtpartij in de cel en verblijven er nog altijd.





"Door de alcohol herinner ik me maar weinig meer", klonk het bij de jongeman van Somalische afkomst uit Kortrijk. "Ik heb spijt, na drie maanden in de cel heb ik mijn lesje wel geleerd." Hij vroeg een voorwaardelijke celstraf met begeleiding voor zijn alcohol- en agressieproblemen. Corentyn W. betwistte enige betrokkenheid bij de vechtpartij. "Ik wou de vechtende partijen scheiden", hield hij vol. Hij gedroeg zich agressief bij zijn arrestatie en vroeg een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Vorig jaar liep de Waal al twee veroordelingen op. "Maar nu wil ik op het rechte pad blijven", beloofde hij. Vonnis op 5 maart. (LSI)