Duo terecht voor overval op meisje (22) tijdens oudejaarsnacht: “durf niet meer alleen rond station te wandelen” Lieven Samyn

11 maart 2019

13u14 0 Kortrijk Twee twintigers uit Wevelgem riskeren tot drie jaar cel omdat ze tijdens de oudejaarsnacht 2018 in de Kortrijkse stationsomgeving een 22-jarig meisje uit Avelgem overvielen en andere slachtoffers afpersten. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. “Ik durf alleen niet meer rond het station wandelen”, aldus het slachtoffer.

Het was toch wat met knikkende knieën dat C.R uit Avelgem maandag naar het gerechtsgebouw in Kortrijk afzakte. Voor haar was het haar eerste ervaring met het gerecht. Dat kon niet gezegd worden van Kenny V.L. (24) en Sunny V. (26) uit Wevelgem. Sunny V. liep bv. al 21 eerdere veroordelingen op. Op oudjaar 2018 waren ze samen op stap. Al in de namiddag sloot de politie hen eventjes op voor openbare dronkenschap. Pas om 2u ’s nachts mochten ze de cel van de politie verlaten maar dat was meteen het startschot om het opnieuw stevig op een drinken te zetten. In de stationsbuurt van Kortrijk intimideerden en sloegen ze twee slachtoffers en persten hen 10 en 20 euro af. Rond 5u30 volgden ze uiteindelijk het 22-jarig meisje uit Avelgem in de tunnel onder het station in Kortrijk. “Ik was op weg naar mijn werk als projectverpleegkundige in Poperinge”, vertelt ze. “Een vriend vergezelde me omdat ik het sowieso niet aan te raden vindt om als meisje ’s nachts alleen rond het station rond te lopen. Maar plots werd ik van langs achter bij de keel gegrepen en op de grond getrokken. Ook mijn handtas viel op de grond. Mijn vriend begon wat luid te roepen waardoor ze het op een lopen zetten. Ik was erg onder de indruk en kon noodgedwongen twee dagen niet werken. Op vandaag mijd ik nog altijd de stationsbuurt. Ik ben in Kortrijk nochtans goed thuis want ik studeerde er en ging er al vaak uit.”

Zowel Kenny V.L. als Sunny V. zitten sinds die oudejaarsnacht in de cel. “Het spijt me. Ik heb een drankprobleem en zou het na mijn vrijlating anders willen aanpakken”, vertelde V.L. aan de rechter. Hij vroeg een straf met probatievoorwaarden. “Maar je hebt al veel kansen en voorwaardelijke straffen gekregen”, gaf de rechter tegengas. V.L. stond in het verleden inderdaad al vaker terecht, onder meer voor een inbraak in een bakkerij in Gullegem (Wevelgem), een diefstal bij zijn pleeggezin in Roeselare en afpersing van de dagopbrengsten van een verantwoordelijke van jeugdhuis Bascuul in Wevelgem in oktober 2015. Ook kompaan Sunny V. heeft al een gevuld strafregister. Hij vroeg dit keer evenwel de vrijspraak. Volgens hem was enkel Kenny V.L voor de afpersingen en overval verantwoordelijk. Vonnis op 25 maart.