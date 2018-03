Duo terecht voor inbrakenreeks 13 maart 2018

02u42 0

Twee allochtonen uit Kortrijk riskeren tot 37 maanden celstraf voor een reeks van elf inbraken en vier pogingen in de Kortrijkse regio. Mounir G. (38) kon op camerabeelden van het Beneluxpark herkend worden nadat in de nacht van 25 op 26 oktober 2016 op 't Hoge was ingebroken bij Familiehulp en Biomarkt.





Verder onderzoek linkte hem en kompaan Hicham B. (40) ook aan inbraken bij Citroëngarage Bartier in Bissegem (Kortrijk), de diefstal van een Audi A1 op 't Hoge, een bakkerij, een verfwinkel en interimkantoor op de Pottelberg,... Hicham B. wordt ook verdacht van de diefstal van vijf koersfietsen bij de fietsenwinkel van Gemmy Denys in Wevelgem maar hij ontkent.





Hij liep wel al elf veroordelingen voor inbraken op in het verleden en verblijft op vandaag, net als Mounir G., in de cel. Het duo bekende enkele inbraken maar ontkende ook tal van beschuldigingen. Het is aan de rechter om tegen 9 april te oordelen over hun schuld of onschuld. (LSI)