Duo terecht voor handtasdiefstal 04 mei 2018

Twee mannen uit Gent en Kruishoutem moesten zich maandag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor een handtasdiefstal die ze pleegden in Kortrijk. Op 1 november vorig jaar gingen Clement T. (30) en Rodrigue L. (36) naar de Carrefour in Kortrijk. Ze waren onderweg naar Moeskroen om drugs te halen, maar wilden eerst in de Carrefour stoppen om sigaretten te stelen. Clement T. zag een handtas op een kar staan en griste die mee. Rodrigue L. zat achter het stuur, samen scheurden ze weg. Het slachtoffer van de diefstal, een 83-jarige dame, was danig onder de indruk van de diefstal. Later die dag viel ze van de trap en moest ze naar het ziekenhuis. Enkele weken nadien overleed de dame aan haar verwondingen. "Onrechtstreeks zal die diefstal allicht wel iets met haar dood te maken hebben gehad", zei het Openbaar Ministerie. Clement T. die in de cel zit voor een reeks andere feiten, kwam niet opdagen op de rechtbank. Zijn advocaat ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Rodrigue L. betuigde zijn spijt en vraagt om een werkstraf. Vonnis op 4 juni. (AHK)