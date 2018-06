Duo opgepakt voor sociale dumping in bouwsector 12 juni 2018

02u42 0

In een grootschalig onderzoek naar sociale dumping in de bouwsector is gisteren in onze regio, maar ook in Roemenië, de politie op tientallen plaatsen binnengevallen. Verdachten in Staden, Kortrijk en Zwevegem kregen de speurders over de vloer. Ook de werf van het AZ Delta in Roeselare werd bezocht, net als de zetel van een dubieus bouwbedrijf in Wevelgem. Twee personen werden opgepakt. Het onderzoek startte begin 2016 en viseert een criminele organisatie die verdacht wordt van sociale dumping in de bouwsector. Een aantal Roemeense postbusvennootschappen spelen een rol in dat verhaal. Vanuit die bedrijven zouden tientallen bouwvakkers bij ons aan het werk zijn gezet zonder sociale bijdragen te betalen. Sommigen zouden onderbetaald zijn en gehuisvest in minderwaardige omstandigheden. (VHS)