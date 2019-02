Duo krijgt tot tien maanden voorwaardelijk voor oplichting bij faillissement Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

Twee mannen uit Kortrijk hebben elk tien en twee maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor valsheid in geschrifte, oplichting en de laattijdige aangifte van een faillissement. Boris V. en Percy V. waren destijds zaakvoerders van Nanoled, een bedrijfje in led-verlichting. Officieel gingen ze failliet op 20 oktober 2015 maar in werkelijkheid bleek de zaak al in juni 2015 over de kop te zijn gegaan. Boris V. liet niet na om voorschotten bij leveranciers en klanten te vragen, terwijl hij al wist dat de werken nooit zouden worden uitgevoerd. Verschillende slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Een van hen vraagt een bedrag van 50.000 euro terug die ze destijds als voorschot aan het bedrijf betaalde. Boris V. moet naast de celstraf ook een geldboete van 6.000 euro betalen. Percy V., die de aangifte van het faillissement veel te laat indiende, moet 3.000 euro boete betalen. Beiden hebben ook een jarenlang beroepsverbod opgelopen.