Duizenden Kortrijkzanen wonen inhuldiging Leieboorden bij 26 maart 2018

02u36 2

Heel wat meer dan de verwachte drieduizend Kortrijkzanen zakten zaterdagavond af naar de inhuldiging van de verlaagde Leie-boorden. Bij aangename lentetemperaturen was er meteen een vakantiesfeer in en rond de Broeltorens.





Op een geïmproviseerd ponton op de Leie mochten burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister Ben Weyts (N-VA) het talrijke publiek toespreken. "Kortrijkzanen, maak van de Leieboorden jullie nieuwe stek. Een stek die een nieuwe trekpleister wordt met heel wat nieuwe horecamogelijkheden", riep de burgemeester op. Ook Michel Desvigne, de landschapsarchitect uit Parijs woonde de inhuldiging bij. "Ik heb al heel wat projecten getekend, maar nooit eerder mocht ik zoveel mensen toespreken", wist Desvigne te vertellen. Aan de werken hing een prijskaartje van 3 miljoen vast. Burgemeester Van Quickenborne had ook lof voor de Portugese kasseileggers, die liefst 850.000 kasseien nodig hadden bij de aanleg van de verlaagde Leieboorden. "De bovenkant van de kasseien werden betaald door de stad, de onderkant door de Vlaamse regering", grapte minister Weyts. Het officiële gedeelte ging gepaard met vuurwerk en een show van Dimitri Christiaens op zijn flyboard. Toen hij na enkele stunts in het water viel, liep dat ei zo na fataal af, want hij viel net niet met zijn hoofd tegen een muurtje. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuwe brochure uit te werken over de Broeltorens.





(XCR)