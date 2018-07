Duivel-koorts stijgt in hele regio 05 juli 2018

02u38 1 Kortrijk Een loopwedstrijd die de helft korter wordt en een burgemeester die de gemeenteraad zal voorzitten in een tenue van onze Belgen: de Duivel-koorts stijgt zienderorgen in de hele regio.

Menen:

Eindelijk komt er een echt WK-dorp in Menen. Het is de jeugd van jeugdraad De Klinke die het initiatief neemt. Na de try-out van maandag worden alle volgende wedstrijden van de Rode Duivels getoond op groot scherm op de weide in de Kortrijkstraat vlak bij de Grote Markt.





Wevelgem:

De gemeenteraad, vrijdag om 18.30 uur, wordt niet geschorst of uitgesteld. Er worden vlak bij de raadszaal duizenden fans verwacht in het Duivels Park. "We gaan er van uit dat we er de match om 20 uur mee kunnen volgen", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "We hopen op een vlotte gemeenteraad en rekenen op meerderheid en oppositie om soepel te werken. Ik zal in de raad mijn Rode Duivels T-shirt aan hebben.





Kortrijk:

De Geverfde Vogel, actief in de competitie van Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond, viert dit weekend zijn vijfjarig bestaan met een minivoetbaltornooi op het sportterrein van het Don Boscocollege. De WK-kwartfinales zullen er op groot scherm getoond worden.





Kortrijk:

Wie nog geldige gele standaardjetons had, kon die voor aanvang van de achtste finale tegen Japan laten registreren in het WK-dorp op het Schouwburgplein. Dat gebeurde in de nasleep van de fraude met 3.500 gelijkaardige gele jetons. 120 mensen dienden samen 435 geldige gele standaardjetons in. Zij mogen in ruil evenveel andere en geldige jetons komen ophalen aan dezelfde jetonstand waar ze hun gele inleverden, nu vrijdag tussen 18 en 19.30 uur.





HARELBEKE:

De organisatie van het Joggingcriterium halveert de afstand van de langste loopwedstrijd vrijdag, door het warme weer én de wedstrijd van de Duivels. Er wordt gestart om 20u, en in plaats van twee rondes van 5,65 km wordt maar één ronde gelopen. (XCR/JME/LPS)