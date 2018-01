Duikje in open lucht kan vanaf juni S&R GROUP UIT LEUVEN NEEMT BEHEER ZWEMBAD ABDIJKAAI OVER PETER LANSSENS

02u26 0 Archieffoto Deleu Een duik nemen in het openluchtzwembad kan dit jaar al in juni. Kortrijk Het openluchtzwembad opent dit jaar niet in juli, maar vanaf juni. "En bij vroeg zomerweer kan het zelfs al vanaf mei", zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). Dat is mogelijk omdat S&R Group uit Leuven het beheer sneller dan verwacht overneemt.

Er was veel heisa toen het stadsbestuur begin 2014 besloot om het openluchtbad in de Abdijkaai enkel nog in juli en augustus open te houden en niet meer ook in mei en juni. Zo'n 150 zwemliefhebbers betoogden in mei 2014 aan de Abdijkaai. De actiegroep Abdijkaaimannen wilde zelfs geld inzamelen om zélf het openluchtbad langer open te houden, tevergeefs. Vier jaar later kan het openluchtzwembad tóch weer vroeger open. De S&R Group neemt namelijk het beheer over. Het gaat volgens de tripartite van Open Vld, sp.a en N-VA niet om een verkiezingsstunt. "Onze eigen zwembadbeheerder Jean-Marie Seynaeve gaat in maart met pensioen. We vinden het dan ook zinloos om zelf vanuit de stad voor korte tijd een nieuwe beheerder aan te stellen, want S&R was sowieso van plan om in 2019 over te nemen. S&R doet dat nu gewoon nog wat vroeger", zeggen schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Sport An Vandersteene (N-VA).





Redders

S&R is concreet vanaf april aan zet in het openluchtbad. Die eerste maand worden er, zoals altijd na de winter, enkele opknapwerken uitgevoerd, zoals schilderen, en het zwembad wordt dan met water gevuld. "De opening is in juni", zegt Vandendriessche.





"Het kan ook in mei al, indien er bijvoorbeeld tijdens de Sinksenfeesten een hittegolf is. We nemen zo een ergernis, die leefde in Kortrijk, weg. De stad financiert, de exploitatiekost bedraagt voor juli en augustus alleen al tussen 300.000 en 400.000 euro, maar S&R gaat op zoek naar personeel, zoals redders. Wij vonden vanuit de stad niet makkelijk personeelsleden, maar dat probleem is nu opgelost. S&R, dat gespecialiseerd is in het uitbaten van zwembaden, heeft namelijk zelf een grote groep medewerkers, waaruit mensen kunnen geput worden."





Zelfde tarieven

Belangrijk: het openluchtzwembad opent vroeger, maar de tarieven blijven gelijk. Wie als Kortrijkzaan tien beurten op een verplichte sportkaart zet, betaalt slechts 15 euro. Ook interessant, het openluchtbad blijft ook de komende jaren open in de lente en de zomer. Het beschermd monument dateert uit begin jaren 50 van vorige eeuw en straalt veel charme uit.





"Wat mij betreft, blijft het voor altijd open", zegt schepen Vandersteene. Het openluchtbad lokte de voorbije jaren 16.491 bezoekers in 2014, 25.680 in 2015, 27.634 in 2016 en 17.209 in 2017. S&R is ook bouwheer en uitbater van het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide, met tien banen van 50 meter lang en tot 2 meter diep en een subtropische recreatief deel.





Dat nieuwe zwembad opent eind 2018 of begin 2019. En S&R neemt ook het overdekte zwembad Lagae in Heule over. De overdekte zwembaden Mimosa en Magdalena in Kortrijk sluiten, van het moment het nieuwe zwembad op Weide opent.