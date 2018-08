Dubbel zoveel politie op Kamping Kitsch 24 augustus 2018

02u24 0 Kortrijk De politie neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen voor het Kamping Kitsch-festival, morgen op Evolis in Kortrijk.

De maatregelen komen er onder meer nadat een bezoekster vorig jaar in een open brief had geschreven dat mannen zomaar haar borsten en billen hadden vastgegrepen.





In vergelijking met vorig jaar zullen dubbel zoveel agenten aanwezig zijn op het terrein, zowel zichtbaar als in burger. Wie betrapt wordt op seksuele intimidatie of op bezit van verdovende middelen, vliegt meteen van het terrein.





De hele site wordt ook gemonitord met acht camera's, en er zal zelfs een drone van de federale politie ingezet worden om alles te kunnen zien. Op het terrein zelf zijn er een meldpunt en een politiedorp waar slachtoffers van seksuele intimidatie terecht kunnen. Er worden ook vijf drugshonden ingezet. Na het festival zal de politie zowel per fiets, te paard als te voet patrouilles uitvoeren om vandalisme, wildparkeren en wildkamperen tegen te gaan. Het hele festivalterrein wordt zaterdag ook volledig afgesloten met politielint. (AHK)