Druk voor veiliger zebrapad neemt toe GEEN DREMPEL DERDE ACTIE AAN BASISSCHOOL, AWV BELOOFT MAATREGELEN PETER LANSSENS

13 maart 2018

02u42 0 Kortrijk Sint-Theresia voerde gisterochtend voor de derde keer in anderhalve maand tijd actie op het slecht aangeduide zebrapad voor de basisschool door met superhelden in fluokleuren op het zebrapad te gaan staan. Steeds meer politici voeren de druk op. AWV belooft maatregelen te nemen, nog voor volgend schooljaar.

"We blijven actie voeren, tot er écht ingegrepen wordt", benadrukten ouders, leerkrachten en directie van de vrije basisschool gisteren. "Doe er iets aan, over alle politieke partijen heen. Maatregelen nemen kan wel degelijk snel, als iedereen tenminste mee wil. Kijk naar de recente verkeersveilige herinrichting van de Vercruysselaan aan het Guldensporencollege Kaai, aan de Leieboorden. Of tellen tegenwoordig alleen nog de Leieboorden in onze stad?"





Poule van opzichters

Er is ongenoegen in Sint-Theresia omdat het zebrapad in de Oudenaardsesteenweg slecht aangeduid is en er geen gemachtigde opzichters meer zijn. De vorige opzichters werden uitgescholden door bestuurders of bijna aangereden. Er zijn ook al leerlingen bijna aangereden, tot woede van de ouders. De school krijgt steeds meer steun, zoals van Vlaams parlementairen Bart Caron (Groen) en Axel Ronse (N-VA). Die nu verhaal zullen halen bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Groen vraagt verder bij monde van gemeenteraadsleden David Wemel en Matti Vandemaele onder meer om de politie te laten controleren op het zebrapad en als stad zelf in een stedelijke poule met gemachtigde opzichters te voorzien. "Want we mogen dit niet overlaten aan de goodwill van scholen en de beschikbaarheid van vrijwilligers", klinkt het bij Groen.





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen beheert de steenweg. "Er komt voor de start van het schooljaar 2018-2019 een bi-flash (knipperlicht op een bord, nvdr.) aan het zebrapad", zegt AWV-directiesecretaris Dirk Vanhuysse. "We laten ook controleren of het zebrapad herschilderd moet worden. De steenweg heeft er al een vaste zone 30 van 420 meter lang. Het plaatsen van knipperlichten in het zebrapad zelf en de aanleg van een verkeersdrempel is niet aan de orde nu. Want het blokkeren van het zebrapad heeft alles met rijgedrag te maken. Het is aan de lokale politie om hierop te controleren", aldus Vanhuysse.





"Er is mij verzekerd dat de politie er af en toe een oogje in het zeil houdt", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Ik verwacht ook veel van het plan van AWV met het wat verderop gelegen 'kruispunt Pirroen'. Door er het voetpad wat op te schuiven, kan je er een voorsorteerstrook aanleggen voor wie vanop de steenweg links de Beekstraat in wil, waardoor de doorstroming beter wordt en de wagens niet meer bumper aan bumper zullen staan op steenweg. Zo wordt het zebrapad zichtbaarder voor de school en wordt het hopelijk minder geblokkeerd. We deden een oproep voor gemachtigde opzichters in de stadskrant, waar ik nog niets van vernam. Ik blijf het wel vreemd vinden dat de school zoiets niet zelf kan organiseren."