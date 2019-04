Drugs opsporen in verkeer? Speekseltest in AZ Groeninge maakt bloedafname overbodig Peter Lanssens

09 april 2019

12u25 0 Kortrijk Bloedafnames zijn niet meer nodig, in het kader van drugsopsporing in het verkeer. Vanaf deze maand volstaat een speekselanalyse. Er zijn in België meteen drie centra voor erkend: het CHU in Luik, het NICC (FOD Justitie) in Brussel én... een laboratorium in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. “Straf staaltje dat we meteen erkend zijn”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

AZ Groeninge is bovendien het eerste niet-universitaire ziekenhuis dat de certificering krijgt. “Omdat we met ons laboratorium de nodige expertise hebben”, zeggen Kathleen Croes en Olivier Heylen, die beiden als gerechtelijk expert en klinisch bioloog verbonden zijn aan het laboratorium van AZ Groeninge. Bestuurders die verdacht worden onder invloed van drugs te rijden, moeten bij een controle een speekseltest laten afnemen.

Tweede test

De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar, bij zo’n eerste screeningtest. Is die eerste test positief, volgt een tweede test in een erkend laboratorium, ter bevestiging. Bloedafname is niet meer nodig. Een speekselanalyse, in de meeste gevallen hoeft er zelfs geen arts ter plaatse te komen om een staal af te nemen, volstaat. Een bloedafname is enkel nog nodig indien een speekselcollectie niet mogelijk blijkt te zijn.