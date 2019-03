Drugdealer opgepakt tijdens controleactie Alexander Haezebrouck

15u47 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hield woensdag en donderdag opnieuw controleacties in inbraakgevoelige wijken. “Eén persoon die verdacht wordt van het dealen van drugs werd opgepakt”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De politie controleerde zowel woensdag als donderdag in de namiddag en in de vooravond In totaal werden 112 personen en 104 voertuigen gecontroleerd en gescreend. Ze deden dat in de schoolomgevingen van de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk, in het winkel-wandelgebied en de stationsomgeving in Kortrijk, de Smokkelpotstraat in Marke en in de omgeving van de Meiweg en Hoog Mosscher in Kortrijk. Naast de drugdealer trof de politie nog een persoon aan die een gebruikershoeveelheid softdrugs op zak had.