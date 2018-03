Dronken student uit ochtendspits geplukt 08 maart 2018

Een 23-jarige man uit Kortrijk werd dinsdagochtend dronken van de rijbaan geplukt in Leuven toen hij tijdens de ochtendspits over de rijbaan aan het wankelen was. Hij werd veilig en wel van de weg gehaald door de politie. Al snel bleek hij te diep in het glas gekeken te hebben. Hij werd dan meegenomen naar het commissariaat, waar hij zijn roes mocht uitslapen. (ADPW)