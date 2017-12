Dronkaard geeft Q vuistslag PIJNLIJKE KAAK EN BESCHADIGDE BRIL VOOR VAN QUICKENBORNE HANS VERBEKE PETER LANSSENS

02u34 47 Archieffoto Henk Deleu Vincent Van Quickenborne in betere tijden. Kortrijk De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft klacht ingediend tegen onbekenden nadat hij donderdagavond zonder enige aanleiding een vuistslag incasseerde. "Mijn belager was zwaar dronken", zegt de 44-jarige burgervader. "Ik heb geen idee wat hem bezielde." De politie probeert nu onder meer via beelden van bewakingscamera's in de buurt de identiteit van de belager te achterhalen.

De voormalige vicepremier was in het gezelschap van vrienden toen het incident zich donderdagavond rond half elf voordeed. Net als zijn belager was Van Quickenborne aanwezig in de trendy bar Divine, in de Leiestraat. Het etablissement is nog maar enkele maanden open en wordt gerund door de 33-jarige Sarah Mahieu. In de bar zou Van Quickenborne zijn aangesproken door zijn belager. Korte tijd later stapte de burgervader naar buiten maar hij werd prompt gevolgd door de onbekende man. Op straat gaf die de burgemeester uit het niets plots een vuistslag. "Ik hou er een pijnlijke kaak en een beschadigde bril aan over", zegt Van Quickenborne die even later Bar des Amis binnenstapte om er wat ijsblokjes te vragen waarmee hij de pijn aan z'n kaak probeerde te milderen.





Klacht tegen onbekenden

Enkele mensen uit zijn gezelschap zouden de dader hebben vastgenomen en op de grond gewerkt. Daarop zou de Kortrijkse burgemeester hebben gezegd dat de man mocht beschikken. Niet-bevestigde bronnen zeggen dat de belager vervolgens wegliep, nadat hij nog eens zijn middelvinger had opgestoken. "Ik heb intussen klacht ingediend tegen onbekenden", zegt Van Quickenborne. "Het onderzoek naar de dader loopt."





De politie bekijkt beelden van bewakingscamera's in de omgeving in de hoop dat die kunnen leiden tot de identificatie van de dader. De burgemeester was gisteren gewoon aan het werk. Het leek erop alsof de gevolgen van het incident hem daarbij niet al te veel hinderden.