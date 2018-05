Drone op betoging tegen moskee 12 mei 2018

02u32 0 Kortrijk De politie zet een drone in tijdens een betoging tegen de mogelijke komst van een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog Bio-Planet huist.

"Een politiedrone gebruiken om alles vanuit de lucht te volgen in overleg met een gespecialiseerd team van de federale politie, is een primeur voor Kortrijk", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "De politie zet verder agenten in uniform en burger in. De betoging is aangevraagd door Voorpost, een organisatie met linken met het Vlaams Belang, en is toegelaten. Er zijn wel duidelijke afspraken gemaakt. Zaken zoals gemaskerd rondlopen, opruiend taalgebruik en het gooien van voorwerpen zijn verboden."





De betoging start vandaag om 14 uur op het Sint-Amandsplein op Overleie en gaat naar de 700 meter verderop gelegen Bio-Planet in de Brugsesteenweg en terug. Er worden naast mensen van Voorpost en Vlaams Belang ook omwonenden op de betoging verwacht, want het protest wordt breed gedragen. (LPS)