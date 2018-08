Drijf-in cinema op Leieboorden 22 augustus 2018

Buda en vzw Sweep Concepts brengen een drijf-in cinema aan de verlaagde Leieboorden, bij de Broeltorens. Geen drive-in dus, maar een drijf-in met kajaks en bootjes in plaats van auto's. Breng jouw kajak of pedalo mee om de film al dobberend vanop de Leie te volgen, of een stoeltje voor op de kade. De organisatoren hebben zelf ook enkele bootjes ter beschikking. Op vrijdag 24 augustus gaat actrice Frances McDormand op klopjacht op de moordernaar van haar dochter in de filmhit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Op zaterdag 25 augustus is de 'gerestaureerde' Saturday Night Fever gepland. Voor wie een drankje lust: er zijn zomerse cocktails. Beide filmavonden zijn gratis en starten om 21 uur. De films zelf worden telkens na zonsondergang vertoond.





(LPS)