Drie minderjarige illegale inbrekers opgepakt 15 mei 2018

02u58 0

In de Doorniksewijk in Kortrijk zijn zaterdagnacht drie minderjarige, illegale tieners opgepakt.





Rond half twee 's nachts probeerden ze in te breken bij patisserie-chocolaterie Vercruysse. Een alerte getuige zag alles gebeuren en verwittigde het noodnummer 101. Politiepatrouilles van de politiezone Vlas reageerden alert en konden de vluchtende daders aan de achterkant van het voormalig ziekenhuis in de Loofstraat bij de kraag vatten. Het trio bleek minderjarig en illegaal in het land. De dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie uit Brussel zou over hun verdere lot beslissen. Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zoeken ze contact met opvangcentra en wijzen een voogd aan die moet zorgen voor een duurzame oplossing. (LSI)